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Talisca Bursa'da sahada olacak

Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Talisca'nın durumu belli oldu. Brezilyalı oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve Bursa maçında oynayabileceği öğrenildi.

Talisca Bursa'da sahada olacak
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Beşiktaş,  Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

KASIMPAŞA MAÇINI TAMAMLAYAMAMIŞTI

Siyah beyazlılara, cuma günü deplasmanda oynayacağı zorlu Bursaspor karşılaşması öncesi Talisca’dan iyi haber geldi.

Brezilyalı futbolcu 2 gol attığı Kasımpaşa maçının 59. dakikasınsa sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

BURSA MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde ciddi bir durumu olmadığı ortaya çıktı.

Kısa süre dinlendirelecek olan Talisca, Bursaspor maçında forma giyebilecek.

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