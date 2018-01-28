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Edward Kelly rakibini 21 saniyede nakavt etti

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Ali Koç: Mali yapımız kötü olduğu için erken aday oldum

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1 Selçuk İnan rakı içerken görüntülendi Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Osmanlıspor maçında alınan galibiyeti rakı içerek kutladı.

2 Onur Kıvrak: Şimdi birlik olma zamanı Trabzonspor Kaptanı Onur Kıvrak, Fenerbahçe derbisinden sonra "Şuan milletçe birlik olma zamanı" dedi.

3 Rıza Çalımbay: Galibiyeti hak ettik Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçını kazanamadıkları için üzgün oldukları ancak şampiyonluk yarışından kopmadıklarını söyledi.

4 Aykut Kocaman: Galibiyeti kaçırdık Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçında doğru futbolu oynadıklarını ve galibiyete daha yakın taraf olduklarını söyledi.

5 Trabzonspor'dan şike göndermeli koreografi Trabzonsporlu taraftarlar, "Emek, yürek, alın teri. Sene hep 2011" yazan bir koreografi açarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

6 Derbide kazanan çıkmadı Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yle 1-1 beraber kaldı.

7 Trabzonspor U21 takımı F.Bahçe'ye 5 attı U21 Süper Ligi mücadelesinde Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti.

8 Talisca Bursa'da sahada olacak Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Talisca'nın durumu belli oldu. Brezilyalı oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve Bursa maçında oynayabileceği öğrenildi.

9 Semih Saygıner'den rakibine brikol dersi - İzle Dünyaca ünlü bilardocu Semih Saygıner, yaptığı vuruşla izleyenleri mest etti.