Talisca Bursa'da sahada olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
KASIMPAŞA MAÇINI TAMAMLAYAMAMIŞTI
Siyah beyazlılara, cuma günü deplasmanda oynayacağı zorlu Bursaspor karşılaşması öncesi Talisca’dan iyi haber geldi.
Brezilyalı futbolcu 2 gol attığı Kasımpaşa maçının 59. dakikasınsa sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
BURSA MAÇINDA OYNAYABİLECEK
Yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde ciddi bir durumu olmadığı ortaya çıktı.
Kısa süre dinlendirelecek olan Talisca, Bursaspor maçında forma giyebilecek.