Talisca: Çin'de oynamaktan mutluyum

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Çin'in Guangzhou Evergrande ekibine transfer olan Anderson Talisca, Portekiz basınına demeç verdi.

Çin'de mutlu olduğunu dile getiren 26 yaşındaki oyuncu, ''Çin futboluna kısa sürede adapte oldum. Goller, asistler ve 1.5 yılda şampiyonluk da yaşadım. Burada çok iyi karşılandım. Sahada elimden geleni yaptım. Mutluyum." ifadelerini kullandı.

''BAŞKA ÜLKELERİN MİLLİ TAKIMINDA OYNAYAN BİRÇOK FUTBOLCU VAR''

Çin Milli takımı'nda oynama konusunu da göz ardı etmediğini belirten Talisca, "Ne tür teklif geleceğini bilmiyoruz. Ancak tabi ki benim hayalim ülkemin takımında oynamak fakat başka ülkelerin milli takımlarında oynayan birçok futbolcu var.'' şeklinde konuştu.

''ÇİN, BİLİNÇLİ BİR KARARDI''

Öte yandan, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Çin'e gitmesinin bilinçli bir karar olduğuna da vurgu yapan Portekizli oyuncu, ''Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra gelen teklifleri göz önünde aldığımda Çin'de oynamak yaşam ve kariyer planıydı benim için. Bilinçli bir karardı. Büyük futbolcuların, sporcuların olduğu Asya'da oynamaktan mutluyum.'' dedi.