Talisca Çin'den ayrıldı

Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, kendisi hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Talisca, kulübünün Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle futbolculara izin verdiğini, transfer görüşmesi yapmak için değil tatil olduğu için ülkesi Brezilya'ya gittiğini söyledi.

SÜRESİZ İZİN

Talisca'nın Instagram paylaşımında yaptığı açıklama şu şekilde: "Brezilya'ya sadece tatile gidiyorum. Kulüp süresiz tatil verdi ve koronavirüs nedeniyle ailem de merak ediyor. Palmeiras'a da saygı duyuyorum ama herhangi bir Brezilya kulübüyle transfer görüşmesi yapmadım."