Talisca: Çocuğuma Hz. Davud'un adını verdim

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Antalyaspor deplasmanındaki iki golüyle galibiyeti getirdiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Talisca, “İyi bir maç oldu. Çok daha iyi bir maç olabilirdi. İki gol attım daha iyisini yapabilirdim. Maça konsantre başladık ve öyle de bitirdik.” şeklinde konuştu.

DAVUD PEYGAMBERİN İSMİNİ KOYDUM

Talisca ayrıca “Buradan çocuğuma selam söylüyorum. Yeni doğacak bebeğimi bekliyorum. İstanbul’a gelen aileme de selamlar. Çocuğumun adı Samuel David olacak. David, Davud peygamberin ismi.” diyerek sözlerini noktaladı.