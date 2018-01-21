Talisca: Daha iyi olabilirdim

Beşiktaş deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçını 2-1 kazanmayı başardı. Maçın yıldızı Talisca galibiyeti değerlendirdi.

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta attığı gollerle dikkat çeken Anderson Talisca, mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

"QUARESMA İLE BİRBİRİMİZİ İYİ TANIYORUZ"

"Quaresma ile geçen sezondan beri birbirimizi çok iyi tanıyoruz." diyen Talisca, "Bu da sahada işlerimizi kolaylaştırıyor. Maçta iki kez sakatlık yaşadım, biraz ağrım var ama bir sonraki maça hazır olacağım. Bizim için iyi maç oldu. Çok daha iyi olabilirdi. İki gol attım ama kişisel olarak da daha iyi olabilirdi. Konsantre şekilde maçı oynayıp bitirdik." dedi.