Talisca en iyi çıkış yapan 11'de yer aldı

Aykut Kocaman: Bundan sonra her maçımızı kazanacağız

Mehmet Özdilek: 1 puan bizim açımızdan çok önemliydi

Şov yapmak isteyen Neymar rezil oldu

Devre arasında yerini Cenk Tosun'a bırakan Negredo'nun, Quaresma ile tartıştığı için kenara alındığı öğrenildi.

Şenol Güneş, kendisini bekleten yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Güneş ayrıca, "Benim ağzımdan kamuoyunu yanlış bilgilendirmesinler" dedi.

Konyaspor maçında birçok eksik olmasına rağmen forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ın, devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in de onay vermesinin ardından Filipe Luis'i transfer etmek için girişimlere başladı.

Fatih Terim'in yeni yardımcı antrenörü, A Milli Takım'da da beraber çalıştığı Levent Şahin oldu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, tüm mal varlığını kaybettiğini ve bir çamaşır makinesinin bile olmadığını söyledi.

1 Messi kramponsuz asist yaptı Messi, Barcelona'nın Real Madrid'i 3-0 yendiği maçta yaptığı asistle dev karşılaşmaya damga vurdu.

2 Şenol Güneş'ten yayıncı kuruluşa tepki Şenol Güneş, kendisini bekleten yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Güneş ayrıca, "Benim ağzımdan kamuoyunu yanlış bilgilendirmesinler" dedi.

3 Eboue'nin yürek burkan hayatı Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, tüm mal varlığını kaybettiğini ve bir çamaşır makinesinin bile olmadığını söyledi.

4 Negredo'nun oyundan alınma nedeni Devre arasında yerini Cenk Tosun'a bırakan Negredo'nun, Quaresma ile tartıştığı için kenara alındığı öğrenildi.

5 Arda Beşiktaş'a transfer olabilir Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmek istediği, Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda transferin gerçekleşeceği öğrenildi.

6 Aykut Kocaman'dan Ozan sorusuna ilginç cevap Aykut Kocaman, "Ozan Tufan'ın yerine neden Oğuz Kağan oynadı" sorusuna "Her şeyin açıklanması gerekmiyor" şeklinde cevap verdi.

7 Fatih Terim'in yardımcısı belli oldu Fatih Terim'in yeni yardımcı antrenörü, A Milli Takım'da da beraber çalıştığı Levent Şahin oldu.

8 Neymar şov yapmak isterken rezil oldu PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, denizin ortasına kurulan platformda şov yapmak isterken ayakkabısından oldu.

9 Galatasaray Filipe Luis'i transfer ediyor Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in de onay vermesinin ardından Filipe Luis'i transfer etmek için girişimlere başladı.