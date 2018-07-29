Çin Ligi'nde 13. hafta mücadelesinde Anderson Taslica'nın takımı Guangzhou Evergrande ile Chongqing Lifan kozlarını paylaştı.

Talisca gollerine devam ediyor - VİDEO

TALİSCA GOL SAYISINI 5'E ÇIKARDI

Bir önceki hafta Guizhou Zhicheng engelini 4-0'la geçen Guangzhou Evergrande, bu kez de 5-0'lık skorla kazandı.

İlk maçında hatrick yapan Talisca, 2. maçında da iki kez ağları sarstı. Brezilyalı yılzı Çin Ligi'ne hızlı bir giriş yaparken gol sayısını da 5 yaptı.

Alınan bu sonun ardından Fabio Cannavaro'nun takımı Guangzhou 24 puanla 4.lük koltuğuna oturdu ve lider Beijing Guoan ile farkı 5'e indirdi. Ligin bir sonraki haftasında Guanzhou, Tianjin Teda deplasmanına gidecek