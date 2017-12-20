Talisca idmanda sakatlandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 23 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

TALİSCA ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Osmanlıspor maçının ardından 1 gün izin yapan siyah-beyazlı ekibin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın son bölümünde oynanan çift kale maçta Anderson Talisca sakatlık yaşadı.

Talisca, Tolgay Arslan ile girdiği mücadelenin ardından çalışmayı yarıda bırakarak tesislere girdi. Brezilyalı oyuncunun önemli bir sorununun olmadığı, tedbir amaçlı olarak idmana devam etmediği belirtildi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda Dusko Tosic ile Atiba Hutchinson, takımdan ayrı salonda yenilenmeye dönük çalışma gerçekleştirdi.

Koşu ve açma germe ile başlayan idmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, daha sonra yarım sahada üç takımın yer aldığı çift kale maç oynayarak günü tamamladı.