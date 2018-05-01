Talisca, İstiklal Marşı'nın hikayesini anlattı

Talisca, Beşiktaş dergisinin mayıs ayı sayısında yer alan röportajında sosyal medyada gündem olan İstiklal Marşı'nı çalmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DUYA DUYA EZBERLEDİM"

Talisca, "Her maçta duya duya ezberledim. Enstrüman çalmayı hep sevmişimdir. Kulağıma yazılmış bir notaydı. Bir denemek istedim. Sırf ülkemin marşı değil, yaşadığım ülkenin de marşını bilmem gerekir diye düşündüm. Bir süredir antrenman yapıyordum çalabilmek için ama ortaya çıkan performansı beğenmiyordum. Ancak sonunda başardım ve videoya gelen yorumlar harika. Sadece bizim taraftarlar değil, tüm Türkiye’den birçok insan beni kutladı, ben de çok mutlu oldum. Brezilyalı için müzik ve futbol ayrılmaz iki unsurdur." ifadelerini kullandı.

Talisca, İstiklal Marşı'nın bestesini ezberledi

"ŞENOL GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Performansıyla ilgili değerlendirmede bulunan Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti: "Her an sahne alıp takımıma artı bir faydam olabileceğini bilirim. Olmam gereken yerde olmalıyım sahada ve maça tam konsantre olmalıyım. Burada Şenol Güneş hocama da teşekkür etmeliyim. Beni en verimli nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Bana verdiği özgürlük alanları var. Bu da oyunumuza olumlu yansıyor." Talisca, bu sezon elde edilen sonuçlar konusunda ise "Futbolun doğasında var, bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Biz Beşiktaş takımı ve taraftarıyla bir bütün olmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.