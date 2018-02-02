Talisca kalmak istiyor

Son üç maçta; 4'ü Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 5 gol atan Anderson Talisca, Beşiktaş formasını giymekten son derece mutlu… Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, siyah-beyazlı takım için Changchun Yatai'den aldığı cazip teklifi de düşünmeden geri çevirdi.

NE OLUR BONSERVİSİMİ AL BAŞKAN

Benfica'da yatay bir seyir izleyen kariyer gelişimi, Şenol Güneş yönetiminde hızla çıkışa geçen Brezilyalı'nın tek arzusu ise yoluna Beşiktaş'ta devam etmek. Konuyu başkan Fikret Orman'a bir kez daha açan Talisca'nın, "Bu rüyanın bitmesini istemiyorum. Lütfen bonservisimi alın" dediği öğrenildi.

MİNNETTARLIK EN GÜZEL DUYGU

Dün 24. yaşına giren Talisca için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde doğum günü partisi düzenlendi. Siyahbeyazlı kulüp de resmi hesabında oyuncunun görüntülerinin yer aldığı video yayınladı. Talisca ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Minnettarlığın hayattaki en güzel duygulardan birisi olduğunu öğrendim. Bu hayat için Tanrı'ya şükranlarımı sunuyorum. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

TALISCA'NIN DİLEĞİ ŞAMPİYONLUK

Brezilyalı yıldızın 24. doğum günü tesislerde kutlandı. Pastasını arkadaşlarına elleriyle yediren Talisca, "Tek dileğim sezonu şampiyon tamamlamak" dedi.