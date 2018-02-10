Talisca: Milli Takım'a seçilebilirim

Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor'u 5-0 yendiği maçta iki gol atan ve bu golleri büyük övgüler toplayan Anderson Talisca, karşılaşma sonrası konuştu.

TEMPOMU YUKARIYA ÇEKTİM

Sezonun ikinci yarısında daha iyi olduğunun altını çizen Talisca, "Ligin ilk yarısına göre tempomu daha yukarı çektim. Tanrı'ya şükürler olsun işler iyi gidiyor." dedi.

MİLLİ TAKIM'A SEÇİLEBİLİRİM

Brezilya Milli Takımı'nda gelecek bir heyetin kendisini Dünya Kupası öncesinde izleyecek olmasıyla ilgili görüşü istenen Talisca, "Ülkem tarafından izlenmek çok güzel. Brezilya'da büyük oyuncular var. İyi çalışırsam, Milli Takım'a seçilebilirim." diye konuştu.

Attığı vole golün yanı sıra frikikten de fileleri havalandırmasıyla ilgili görüşü istenen Talisca, "İki golüm de güzeldi. Beşiktaş'ın kazanmasında faydalı oldum." ifadelerini kullandı.