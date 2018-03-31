Talisca: Başım döndü çıkmak istedim

Beşiktaş'a Aytemiz Alanyaspor maçında attığı golle galibiyeti getiren Anderson Talisca, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK

Galibiyetle ilgili konuşan Talisca, "İyi maç oldu. Takım olarak iyi oynadık. Alanyaspor zorlu bir rakip ve işimizi zorlaştırdı. İkinci yarıda fazla pas hatası yaptık ve bu da tempomuzu düşürdü. Ancak önemli bir galibiyet aldık." dedi

SAĞLIK DURUMUM İYİ

Oyundan sedye ile çıkması hakkında açıklama yapması istenen Talisca "Şu anda bir sorunum yok, sağlık durumum iyi. Sadece yere düştüğümde gözüm karardı, başım döndü ve ben de hocanın beni oyundan çıkarmasını istedim." diye konuştu.