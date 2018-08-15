Talisca rüzgarı devam ediyor

Çin Ligi'nde 18. hafta mücadelesinde Henan Jianye ile Anderson Talisca'nın formasını giydiği Guangzhou Evergrande kozlarını paylaştı. Konuk takım Guangzhou Evergrande, 5-0 kazandı

TALİSCA YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Son iki sezonu Beşiktaş'ta geçirdikten sonra Guanzhou'ya giden Anderson Talisca, mücadelenin 29. dakikasında takımını öne geçirirken, 57 ve 69. dakikalarda sahne alan takımın diğer Brezilyalı ismi Ricardo Goulart farkı açtı. Çinli forvet Lin Gao da 86 ve 90. dakikalarda skora katkı sağladı.

Alınan bu sonucun ardından Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Evergrande, 33 puana yükselerek lider Beijing ile farkı 6 puana indirdi. Yalnızca iki yenilgisi bulunan Evergrande gelecek hafta ise Tianjin Quanjian'ı konuk edecek

TALİSCA 6 MAÇTA 7 GOL ATTI

24 yaşındaki Anderson Talisca, Çin Ligi'nde 6. maçında 7. kez fileleri görürken, takımının son haftlardaki yükselişinde büyük pay sahibi oldu.