Talisca: Tehdit edildim

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Benfica ile olan sözleşmesini 2020 yılına dek uzatmış ve bu durum, siyah-beyazlı taraftarlar arasında tartışmalara neden olmuştu.

TEHDİT ETTİLER

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşikaş-Fenerbahçe maçının ardından konuşan Talisca, konuyla ilgili olarak, 'Ben burada çok mutluyum. Ailem de çok mutlu. Hiçbir zaman ayrılmak istemedim. Kulüpler arasında bazı problemler çıktı. FIFA'lık bir durum söz konusuydu. Avrupa'da oynamama riski ile karşılaştım. Beni tehdit eden bir durum yaşandı. Burada kalsaydım sadece ligde oynayacaktım. Böyle olunca da sözleşme imzalamak zorunda bırakıldım. Bu konudan başkanın da haberi var.'' ifadelerini kullanmıştı.





MENAJERİ KONUŞTU

Tartışma yaratan meseleyle ilgili son açıklama ise Talisca'nın menajeri Carlos Leite'den geldi. Leite, Portekiz basınından A Bola'ya verdiği mülakatta oyuncusunun neden Benfica'ya imza attığını anlattı.



"Talisca'nın Avrupa'da oynayamama ihtimalinden kaygı duydum." diyen Leite, bu endişesini Talisca'ya ilettiğini ve ona Benfica'yla sözleşme yenilemesinin kulüpler arasındaki olası bir anlaşmazlığı da önlemek adına en iyi seçenek olduğunu söylediğini ifade etti.



Beşiktaş taraftarlarının yaşadığı hayal kırıklığını anladığını da söyleyen Leite, bununla birlikte "Talisca'nın üzerinde büyük bir baskı vardı." sözlerini kullandı.