Talisca ve Giuliano'nun 3 rakibi var

2018 Dünya Kupası’nda şampiyonluk hedefleyen Brezilya’da kadro seçiminde sona gelindi. Turnuvanın başlamasına 2 aydan az bir zaman kala Anderson Talisca ve Giuliano için sıkıntılı bir süreç başlıyor.

Brezilya basınında yer alan haberde, teknik direktör Tite’nin 19 kişilik kadrosunu belirlediği ifade edildi. 19 as oyuncusunu belirleyen Tite’nin 23 kişilik nihai kadroyu tamamlamak için 4 isim daha ekleyeceği kaydedildi.

Mevkiilere bölerek bakılan bu kadro seçimlerinde bu 4 oyuncu arasında Talisca ve Giuliano’yu karışık bir durum bekliyor. Çünkü Tite ve ekibi, orta sahadan artık sadece 1 oyuncuyu almak istiyor.

5 ADAY VAR

Bu nedenle de şu anda forma bekleyen 5 isim var; Arthur, Talisca, Giuliano, Lucas Lima ve Rodriguinho. Tite, 5 oyuncudan birini seçecek. Ortaya çıkacak seçenekler ise şöyle; ya Talisca ya Giuliano seçilecek, ya da ikisi birden yer alamayacak.