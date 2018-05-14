1 Aykut Kocaman: Umudumuz var Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali sorulması üzerine, "Türk Milli Takımı'nın EURO 2016'ya nasıl gittiğini düşününce, umut oluyor" şeklinde cevap verdi.

2 Akhisarspor kazandı Osmanlı küme düştü Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenerek ligde kalmayı başardı. Bu sonuçla lige veda eden son takım Osmanlıspor oldu.

3 Talisca ve Giuliano kadroya alınmadı Tite, Brezilya'nın Dünya Kupası'nda mücadele edecek 23 kişilik kadrosunu açıkladı. Fenerbahçeli Giuliano ve Beşiktaşlı Talisca açıklanan kadroda yer almadı.

4 Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor'u yarı finale taşıdı 1. Lig'e yükselmek için play-off oynayan Sakaryaspor, 1-1 tamamlanan ilk maçın rövanşında deplasmanda Bandırmaspor'u Batuhan Karadeniz'in 88. ve 90. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

5 PSG, Thomas Tuchel'i resmen duyurdu Paris Saint-Germain, teknik direktörlüğe Thomas Tuchel'in getirildiğini resmen açıkladı.

6 Gomis: Galatasaray'a bilindiği için geldim İngiltere'de kötü bir dönem geçirdiğini ve yeniden çıkış yakalamak için G.Saray'a geldiğini belirten Gomis "Avrupa'da bilinen bir takıma ihtiyacım vardı. Bu nedenle Galatasaray'ı seçtim." dedi.

7 Fenerbahçe, Karabük'e 7 attı Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Karabükspor'u 7-0 mağlup etti ve Galatasaray ile arasındaki averaj farkını kapattı.

8 Göztepe, G.Saraylıların bilet almasını önleyecek Göztepe, hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasının biletlerini öncelikle sezon boyunca en az 3 iç saha maçına gelmiş taraftarlara satılacağını açıkladı.

9 Beşiktaş'ta Sosa sesleri Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Talisca'nın yerine eski futbolcusu Sosa'yı transfer etmeyi planlıyor.