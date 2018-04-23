Talisca ve Muslera'dan iddialı derbi açıklamaları

Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı devam ediyor. Zorlu yarışın en kritik maçında hafta sonu Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Şampiyonluğun düğümünü çözecek nitelikteki mücadele öncesinde Talisca ve Muslera'dan iddialı açıklamalar geldi.

Talisca, Yeni Malaytaspor maçının ardından hem kendi performansını hem de Galatasaray derbisini değerlendirdi.

"GALATASARAY'I YENECEĞİZ"

Galatasaray'ı yenmeye gideceklerini ifade eden Brezilyalı şu ifadeleri kullandı: "Çok önemli bir galibiyet aldık. Tempomuzla bu galibiyeti hak ettik. Yediğimiz golle oyun dengelendi. Ancak ondan sonra tempomuzu yükseltip golleri bulduk ve galibiyetle ayrıldık. Ligin ilk yarısında fizik olarak hazır değildim. Zor anlar yaşadım, isteneni veremedim. Eleştiriler oldu ve haklılardı. Hocamın güveniyle beraber potansiyelime güveniyordum. Yükselen performansımla beraber kendimi iyi hissediyorum. İki sezondur zor maçlar oynuyoruz ve galibiyetle ayrılıyoruz. Galatasaray iyi bir dönem geçiriyor. Bizim de aklımızda plan var. Galatasaray'ı yenmeye gidiyoruz."

"BEŞİKTAŞ'I YENİP ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Fernando Muslera, son haftalardaki çıkışı ile takımı sırtlamaya başladı ve adeta eski şampiyonlukları Galatasasaray'a hatırlattı. Alanya deplasmanında 5 kritik kurtarışa imza atan Uruguaylı, özellikle maç 2-2 devam ederken yaptığı karşı karşıya kurtarışla takımı ayakta tuttu.

Derbinin önemine dikkat çeken Uruguaylı file bekçisi, "Beşiktaş'ı yenip şampiyon olacağız." dedi.

Geçen sezon oynanan derbide Beşiktaş, 1-0 kazanırken, gol Talisca'nın frikik vuruışunda gelmişti.