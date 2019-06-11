Talisca'dan Galatasaray'a cevap

Talisca'dan Galatasaray'a kötü haber geldi.
İnstagram'dan kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyledi.
AYRILMA İHTİMALİM YOK
Talisca, "Çok fazla sayıda mesaj alıyorum. Guangzhou Evergrande ile 3 yıl daha sözleşmem var ve ayrılma ihtimalim yok. Geri dönmeyi düşünmüyorum" dedi.
Daha önce Beşiktaş'ta 2 sezon boyunca kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu, 1 lig şampiyonluğu yaşamıştı.
80 MAÇTA 37 GOL
25 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla toplamda 80 maça çıkıp 37 gol kaydetti.