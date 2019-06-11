1 Talisca'dan Galatasaray'a cevap Adı Galatasaray'la anılan Anderson Talisca, Guangzhou Evergrande ile 3 yıllık sözleşmesinin bulunduğunu ve Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyledi.

2 Galatasaray yönetimi Gökhan Töre ve Salih Uçan'ı istiyor Galatasaray yönetimi, takımlarında tutunamayan yerli futbolcular Gökhan Töre ve Salih Uçan'ın transferi için Fatih Terim'den onay bekliyor.

3 Yeni sezon forma fiyatlarında fahiş artış Her sene birbirine benzeyen formalar üreten Adidas ve Nike markaları, yine futbolseverleri kızdıran bir işe imza attı. 3 büyüklerin yeni sezon formalarının 250 liradan satışa sunulacağı öğrenildi.

4 Türkiye'nin en değerli kulüpleri listesi Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu olan Brand Finance, Türkiye'nin en değerli şirketlerini sıraladı. Beşiktaş, ülke genelinde 38., kulüpler arasında ise 1. oldu.

5 Beşiktaş Aboubakar transferinde büyük mesafe kat etti Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı transfer etmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki golcüyü yeniden kiralamayı hedefliyor.

6 Fenerbahçe'nin istediği Başakşehirli futbolcular Fenerbahçe, Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istiyor.

7 Avrupa'da serbest kalan yıldız futbolcular Transfer döneminin en gözde futbolcuları olan serbest statüdeki yıldızlar için kıyasıya bir yarış var. İşte Avrupa'da bonservis bedeli ödemeden alınabilecek futbolcular...

8 Okan Buruk, Başakşehir'e imza attı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir'in hedef küçültmediğini ifade ederek Okan Buruk'la şampiyon olacaklarını söyledi. Gümüşdağ, 3 futbolcunun da gönderileceğini belirtti.

9 Şener Özbayraklı, Galatasaray'a transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı Galatasaray'la anlaştı. Sağlık kontrolünden geçen deneyimli sağ bekin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.