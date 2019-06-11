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Talisca'dan Galatasaray'a cevap

Adı Galatasaray'la anılan Anderson Talisca, Guangzhou Evergrande ile 3 yıllık sözleşmesinin bulunduğunu ve Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyledi.

| Haber Merkezi
Talisca'dan Galatasaray'a cevap
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Talisca'dan Galatasaray'a kötü haber geldi.

İnstagram'dan kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyledi.

AYRILMA İHTİMALİM YOK

Talisca, "Çok fazla sayıda mesaj alıyorum. Guangzhou Evergrande ile 3 yıl daha sözleşmem var ve ayrılma ihtimalim yok. Geri dönmeyi düşünmüyorum" dedi.

Daha önce Beşiktaş'ta 2 sezon boyunca kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu, 1 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

80 MAÇTA 37 GOL

25 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla toplamda 80 maça çıkıp 37 gol kaydetti.

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