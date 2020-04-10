Ensonhaber.com'a dön

Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı

Çin ekibi Guangzhou'da forma giyen Anderson Talisca, Instagram hesabından yaptığı Beşiktaş paylaşımıyla siyah-beyazlı taraftarları umutlandırdı.

| Haber Merkezi
Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı
Yorum Yap

Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında forma giyen ve sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

''GELİYOR GÖNLÜMÜN EFENDİSİ''

Kişisel Instagram hesabından bir Beşiktaş taraftarının, ''Geliyor gönlümün efendisi'' yazılı gönderisini paylaşan Talisca, Beşiktaşlı futbolseverleri heyecanlandırdı.

Son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Brezilyalı yıldızın, Çin ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM