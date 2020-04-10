Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı

Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında forma giyen ve sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
''GELİYOR GÖNLÜMÜN EFENDİSİ''
Kişisel Instagram hesabından bir Beşiktaş taraftarının, ''Geliyor gönlümün efendisi'' yazılı gönderisini paylaşan Talisca, Beşiktaşlı futbolseverleri heyecanlandırdı.
Son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Brezilyalı yıldızın, Çin ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.