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Talisca'lı Guangzhou Evergrande şampiyon oldu

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca'nın formasını giydiği Guangzhou Evergrande, Shanghai Shenhua'yı 3-0 yenerek Çin Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

| Haber Merkezi
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Talisca'lı Guangzhou Evergrande şampiyon oldu

Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca mutlu sona ulaştı.

Ligi 70 puanla zirvede tamamlayan Guangzhou Evergrande takımında Talisca, 10 gol 2 asist ile önemli katkı sağladı Bakambu'nun takımı 2.sırada, Vitor Pereira 3.sırada bitirdi.

Bursaspor'un eski oyuncusu Cedric Bakambu'nun formasını giydiği Beijing Gouan ligi 70 puanla 2.sırada tamamlarken geçen sezon Çin Süper Ligi'nde şampiyon olan eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG ise 66 puanla 3.sırada sezonu tamamladı.

Fabio Cannavaro yönetiminde şampiyon olan Guangzhou Evergrande, böylece son 9 sezonda 8. kez Çin Süper Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Talisca'nn formasını giydiği takım geçen sezonu 2.sırada tamamlamıştı.

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