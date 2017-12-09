Talisca'nın alternatifi Lucas Paqueta

Talisca'nın bonservisini Benfica'dan almak isteyen Beşiktaş'ın B planı da ortaya çıkmaya başladı.

ÇETİN PAZARLIK YAŞANACAK

Talisca'dan mutlaka para kazanmak isteyen Benfica'nın 25 milyon Euro'luk satın alma bedelinde henüz indirime gitmemesi önümüzdeki süreçte iki kulüp arasında çok çetin pazarlıkların yaşanacağı anlamına geliyor.

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B PLANI 20 YAŞINDAKİ PAQUETA

Başkan Fikret Orman ise Talisca'nın olmaması ihtimaline karşı alternatif planlarını hazırlamış durumda.Geçtiğmiz aylarda Altyapı ve Scout Sorumlu Yöneticisi Metin Albayrak ile Brezilya seferine çıkan Orman'ın izlediği isimler gün geçtikçe ortaya çıkıyor .Bu isimlerden birinin de Flamengo'nun 20 yaşındaki 10 numarası Lucas Paqueta olduğu öğrenildi.

2020 yılına kadar Flamengo ile sözleşmesi bulunan Paqueta'nın piyasa değeri 7 milyon euro civarında. Başkan Orman'ın Brezilya seferi sırasında Flamengo'lu yöneticilerle Paqueta için görüştüğü ve olası transferde Beşiktaş'a öncelik tanınması için söz aldığı bildirildi.

10 NUMARA AÇIĞI KAPATILACAK

Beşiktaş'ın Talisca'nın bonservisini almaması durumunda Paqueta'yı transfer ederek 10 numara açığını kapatacağı ve aynı zamanda geleceğe dönük bir yatırım yapacağı, oyuncu ile ilgili gelen bilgiler arasında.