Talisca'nın Atatürk şaşkınlığı

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, NTV Spor'da canlı yayın konuğu oldu. Ercan Taner'in sorularını yanıtlayan Talisca önemli açıklamalarda bulundu.

"ATATÜRK HAKKINDA BİLGİ TOPLADIM"

Mustafa Kemal Atatürk için 10 Kasım'da 09:05'te saygı duruşunda durulması ile ilgili konuşan Talisca "Mustafa Kemal Atatürk'ü biliyordum. İnsanlar sabah arabada giderken birden arabalarından inip hazır ola geçince kendisini daha fazla araştırdım." açıklamasını yaptı.

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"TÜRKİYE HAKKINDA NEGATİF YORUMLAR ALDIM"

Türkiye'ye gelmeden önce olumsuz söylemlerle karşılaştığını söyleyen Talisca, "İnsanların Türkiye hakkında negatif yorumları vardı. Ancak bugüne kadar öyle bir şey yaşamadım. Ailem de burayı seviyor. Yemekleri de çok seviyorum. Tehlike artık her yerde, bazı şehirlerde az, bazı şehirlerde daha fazla." dedi.

İLK KEZ CANER HAKKINDA KONUŞTU

Caner Erkin ile kavga etmesi hakkında açıklama yapması istenen Talisca "Futbolun içerisinde normal denilebilecek bir şey. Aynı takım için mücadele eden oyuncular arasında çok normal. Şu an bir problemimiz yok." diye konuştu.

"KURU FASULYE, PİLAV, SOĞAN YERİM"

"İstanbul'da nasıl hayatı var?" sorusuna da yanıt veren Talisca "Evden çıkmam. Evde oturur kuru fasulyemi yerim. Pilav da yerim. Soğan da yerim. Türk yemeklerine çok alıştım. Zeytinyağlı da var. Hiçbir sıkıntı yok." itirafında bulundu.