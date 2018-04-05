Talisca'nın alternatifleri

Beşiktaş yönetiminin, kiralık sözleşmesi sezon sonunda dolacak olan Anderson Talisca'yı ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Benfica ile yapılan mukavele gereği Talisca'nın bonservisini 21 milyon euroya alma hakkına sahip olan siyah-beyazlılar, öncelikle oyuncu ve menajerini ikna etmeyi planlıyor…

5 MİLYON EURO İSTEYECEK

Brezilyalı yıldızın menajerinin kapıyı 5 milyon eurodan açacağı öğrenilirken, Beşiktaşlı yöneticilerin bu rakamı makul bir seviyeye çekmeye çalışacağı, anlaşma sağlanması halinde ise Talisca'nın bonservisi için Benfica'yla görüşeceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetim, uzmaşma sağlanamaması durumunda Talisca'nın alternatiflerine yönelecek.

3 ALTERNARİFİ VAR

Yönetim ilk olarak Şenol Güneş'in daha önce de istediği, taraftarların "come to Beşiktaş" dediği Olympiakos'un yıldızı Kostas Fortounis ve kulübüyle görüşecek.





Beşiktaş-Porto maçlarında ortaya koyduğu performansla parmak ısırtan Brahimi ise Şenol Güneş'in bir diğer alternatifi.





Son aday ise İnter'den West Ham United'a kiralanan Joao Mario...





