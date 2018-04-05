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Talisca'nın alternatifleri

Beşiktaş yönetimi, 5 milyon euro maaş isteyen Talisca'yla anlaşılamaması durumunda Fortounis, Brahimi ya da Joao Mario'dan birini transfer etmeyi planlıyor.

Talisca'nın alternatifleri
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Beşiktaş yönetiminin, kiralık sözleşmesi sezon sonunda dolacak olan Anderson Talisca'yı ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Benfica ile yapılan mukavele gereği Talisca'nın bonservisini 21 milyon euroya alma hakkına sahip olan siyah-beyazlılar, öncelikle oyuncu ve menajerini ikna etmeyi planlıyor…

5 MİLYON EURO İSTEYECEK

Brezilyalı yıldızın menajerinin kapıyı 5 milyon eurodan açacağı öğrenilirken, Beşiktaşlı yöneticilerin bu rakamı makul bir seviyeye çekmeye çalışacağı, anlaşma sağlanması halinde ise Talisca'nın bonservisi için Benfica'yla görüşeceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetim, uzmaşma sağlanamaması durumunda Talisca'nın alternatiflerine yönelecek.

3 ALTERNARİFİ VAR

Yönetim ilk olarak Şenol Güneş'in daha önce de istediği, taraftarların "come to Beşiktaş" dediği Olympiakos'un yıldızı Kostas Fortounis ve kulübüyle görüşecek.


Beşiktaş-Porto maçlarında ortaya koyduğu performansla parmak ısırtan Brahimi ise Şenol Güneş'in bir diğer alternatifi.


Son aday ise İnter'den West Ham United'a kiralanan Joao Mario...


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