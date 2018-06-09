Talisca'nın Çin'e gitme sebebi

Beşiktaş'ın 21 milyon euroluk bonservis bedelini ödemediği için Benfica'ya dönen Anderson Talisca Çin'in yolunu tuttu.

Brezilyalı yıldızın bonservisine sahip olan Portekiz kulübü, Beşiktaş’la yapılan sözleşmeye göre maksimum kâr elde etmek için Talisca’yı 6 aylığına Guangzhou Evergrande'e kiraladı.

BEŞİKTAŞ, TALİSCA'DAN PARA KAZANAMAYACAK

Benfica ile Beşiktaş arasındaki anlaşmaya göre eğer Talisca 20 milyon euro üzerinde bir bedelle Benfica'dan başka bir kulübe giderse Beşiktaş 2 yıllık kiralama bedeli olan 4 milyon euroyu geri alacaktı. Ek olarak ise yine 20 milyon euronun üzerindeki bir satıştan siyah-beyazlılar pay da elde edecekti.

Benfica'nın bütün bunların önüne geçmesi için Talisca’yı bir defa daha kiralaması gerekiyordu. Portekiz kulübünün planı kusursuz bir şekilde işledi ve Talisca henüz 24 yaşında 6 aylığına Çin'e gitti.

YENİ HOCASI CANNAVARO

Böylelikle 2019 yılının ocak ayı transfer döneminde Brezilyalı yıldızı isteyen Manchester United, Liverpool, Juventus ve Roma gibi Avrupa'nın önemli takımlarından biri Talisca'yı alırsa, Beşiktaş herhangir bir gelirin sahibi olamayacak.

Beşiktaş, en az 40 milyon euro civarında gerçekleşmesi beklenen olası transferden ne pay alabilecek, ne de kiralama ücretini geri isteyebilecek.

İtalyan futbol efsanesi Fabio Cannavaro’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Çin kulübü, Talisca'yla anlaştıklarını resmi sitesi aracılığıyla duyurdu. Çin kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından takımın İtalya'daki kampına katılacağı ifade edildi.

Bonservisi Portekiz ekibi Benfica'da bulunan Talisca, siyah-beyazlı formayla geride kalan sezonda tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta 20 gol atmıştı.