Evergrande, Talisca için istediği rakamı belirledi

Guangzhou Evergrande'de forma giyen Anderson Talisca, yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle ülkesi Brezilya'ya gitmişti.

Çin ekibi, vakaların azalmasının ardından geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladı ancak sambacı uzakdoğu ülkesinin sınırlarını kapatması üzerine Brezilya'da kaldı.

Talisca, "Umarım Evergrande benim için en kısa sürede özel vize alabilir, ben de bir an önce dönerim" açıklamasını yapsa da Çin basını, Brezilyalı yıldızın satış listesine konulduğunu yazdı.

PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON EURO

Ülkeye girişi belli olmayan Talisca'nın Çin’deki en pahalı üçüncü oyuncu olduğu vurgulanan haberde, “Talisca’nın piyasa değeri 16 milyon euro. Evergrande bu parayı verene Talisca’yı satabilir” ifadeleri kullanıldı.

ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

Beşiktaş'ta gösterdiği performanla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Brezilyalı yıldızın adı bir süredir Beşiktaş ile de anılıyordu.

Talisca, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalarla siyah-beyazlı futbolseverlere umut verse de, Brezilyalı yıldızın açıklanan bonservis değeri ve Beşiktaş'ın ekonomik sorunları nedeniyle transfer zor görünüyor.