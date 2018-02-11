Talisca'dan Karabük'e Roberto Carlos golü

Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 4 gol atan Talisca, Karabükspor karşılaşmasında iki şık gole imza attı. Maçın 27. dakikasında ilk golünü atan Talisca, 83. dakikada ise takımını 4-0 öne geçirdi.

(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

CARLOS'UN MEŞHUR FRİKİK GOLÜNÜ HATIRLATTI

Brezilyalı oyuncunun 83. dakikadaki serbest vuruşunda, top iki yan direğe çarpıp filelerle buluştu.

(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

Yaptığı falsolu vuruşla Roberto Carlos'un Brezilya formasıyla Fransa'ya attığı efsane golü hatırlatan Talisca, Süper Lig'in ikinci yarısındaki 4 maçta altıncı, toplamda ise 9'uncu golünü attı.

(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

(Roberto Carlos'un Fransa'ya attığı efsane gol)