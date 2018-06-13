Talisca'nın kazanacağı para belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılıp Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Talisca'nın ne kadar maaş kazanacağı açıklandı.

6 AYDA EN AZ 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Brezilyalı yıldızın Çin'de 6 ayda net maaş olarak 5 milyon Euro kazanacağı açıklandı. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan bonuslarla birlikte Çin'de daha fazla para kazanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA 20 GOL 8 ASİST YAPTI

Bonservisi Benfica'da bulunan ve Ocak ayına kadar Guangzhou Evergrande'de oynayacak olan Talisca, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplam 47 maça çıkarken 20 gol ve 8 asistlik bir performans göstermişti.