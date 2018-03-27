Talisca'nın yerine Pastore geliyor

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de fazla forma şansı bulamayan Javier Pastore'yi kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TAN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fransız ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, başarılı isim için 10 milyon euro (yaklaşık 50 milyon TL) ödemeye hazır olduğunu menajerler aracılığıyla PSG’ye iletti.

Sezon sonunda oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlayan Fransız ekibinin de menajerler aracılığıyla gelen bu öneriye, "Teklifi 15 milyon euro seviyesine çekerseniz kabul edebiliriz" cevabını verdiği kaydedildi. İlk temasın ardından Başkan Fikret Orman'ın, konuyu yönetimle görüşüp, sonrasında karara varacağı bildirildi.

Beşiktaş'ın istediği Pastore'nin en şık hareketleri

TALİSCA'NIN YERİNİ DOLDURACAK

Brezilya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy göstermesi beklenen Talisca'yı takımda tutma ihtimali azalan siyah-beyazlı ekip, başarılı oyuncunun yerine Pastore'yi almayı planlıyor.

Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’le Parc des Princes’ta oynadığı karşılaşmayı Fransa’da takip eden Başkan Fikret Orman, geçen hafta da Katar ziyaretinde PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi’yle görüşüp forma hediye etmişti.