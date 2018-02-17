Talisca'yı kahreden ceza

Atiker Konyaspor deplasmanında 2 puan bırakmasının yanı sıra Talisca ve Pepe gibi yıldızlarını da kart cezası nedeniyle kaybeden Beşiktaş’ta sıkıntı yaşanıyor.

Fenerbahçe derbisi öncesi böylesi bir kayıbı hiç hesap etmeyen siyah-beyazlılarda esas sıkıntıyı Anderson Talisca yaşadı.

Talisca iki taraflı birden büyük bir üzüntünün içine düştü. Sezonun ikinci yarısıyla beraber çıkışa geçen ve gollerini sıralayan Brezilyalı futbolcu, milli takım heyetinin dikkatini çekmişti.

YETKİLİLER DERBİYİ İZLEYECEK

Brezilya teknik direktörü Tite’nin yardımcıları, özel olarak Talisca’yı izlemeye İstanbul’a geleceklerini duyurmuşlardı. Fenerbahçe derbisini de Talisca için Vodafone Park’ta izleyecek Brezilya heyeti, 2018 Dünya Kupası öncesi önemli bir karar aşamasında olacaktı.

Ancak Atiker Konyaspor önünde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Talisca, hem bu fırsatı tepmiş olacak hem de lig yarışında çok mühim olan Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

RAKİBİ GİULİANO SAHADA OLACAK

Öte yandan Brezilya Milli Takımı için Talisca'nın en büyük rakibi olan Giuliano ise Alanyaspor maçında herhangi bir aksilik yaşamazsa derbide sahada olacak.

Yıldız futbolcu, göstereceği performansla Sambacıların Dünya Kupası kadrosunda yer alabilir.