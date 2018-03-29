Talisca'yı Taffarel teselli etti

Brezilya'nın 3-0 kazandığı Rusya maçının 23 kişilik kadrosunda yer alan ancak yedek kulübesinde karşılaşmayı tamamlayan siyah-beyazlı futbolcu, 1-0 kazanılan Almanya maçında ise kadroya bile alınmadı.

RÖPORTAJ YAPMAK İSTEMEDİ

Teknik direktör Tite'nin 23 kişilik kadroyu oluşturmak için iki ismi dışarıda bırakmak zorunda olduğu, bu isimleri Talisca ve Geromel olarak belirlediği ifade edildi. Teknik bir tercih olduğu belirtilen karar yüzünden büyük üzüntü yaşayan Beşiktaşlı futbolcu, maç sonunda kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazetecileri de geri çevirdi.

DEJAVU YAŞADI

Brezilya basınında Talisca'nın, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan dev turnuvanın nihai kadrosunda yer almasının imkansız olmadığı ancak şansının çok da yüksek bulunmadığına dikkat çekildi. Fenerbahçeli Giuliano'nun da aralarında bulunduğu ve son hazırlık maçlarının kadrosuna alınmayanlar da hesaba katıldığında Talisca'nın Dünya Kupası'na gitme şansının pek de kolay olmadığına vurgu yapıldı. Anderson Talisca bundan dört yıl önce yaşadıklarının benzerini bir kez daha yaşadı. O dönemki teknik direktör Carlos Dunga tarafından sakatlanarak kadrodan çıkarılan Lucas'ın yerine kadroya dahil edilen oyuncu, ilk defa Sambacılar'dan davet almıştı. Ancak Türkiye ve Avusturya maçlarında yedek kulübesinden çıkamayarak, sahada siftah yapma şansını kaçırmıştı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ İNDİRİM İSTEYECEK

Beşiktaş ve Benfica için Brezilya'nın Rusya ve Almanya maçları büyük önem taşıyordu. Talisca'nın Dünya Kupası'na gidebilirse bonservisini katlama şansı var. Ancak hazırlık maçlarında hiç şans bulamamış olmasıyla Dünya Kupası'na çağrılmayacağı neredeyse kesinleşti. Bu durum üzerine Beşiktaş'ın bonservisi Benfica'da bulunan yıldız oyuncunun 21 milyon avroluk ücretinde indirim isteyeceği ve önümüzdeki günlerde harekete geçeçeği öğrenildi.





TAFFAREL MORAL VERDİ

Aday kadroya çağırılmasına rağmen Brezilya'nın Rusya ve Almanya ile oynadığı maçlarda forma şansı bulamayan Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca ya moral veren isim Claudio Taffarel oldu. Uçakta Taffarel ile bol bol sohbet eden ve yüzü gülen Talisca, Galatasaray'ın ve Brezilya Milli Takımı'nın unutulmaz kalecisi ile instagramda foroğrafını paylaşarak, "Lenda (efsane)" yorumunu yaptı.