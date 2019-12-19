Tamer Avcı: Gençlerimize önem verdik

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında İstanbulspor evinde Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, bugün iyi bir mücadele olduğunu belirterek, “Biliyorsunuz ilk maçta 4-0’dan dolayı Fenerbahçe’nin çok büyük avantajı vardı. Biz de bundan dolayı gençlerimize önem verdik. Çok iyi bir altyapı jenerasyonumuz var. U19 takımımız grubunda da çok başarılı. Oradan 3-4 oyuncumuzu oynattık. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum" diye konuştu.