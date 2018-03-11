Tamer Tuna: Demba Ba çok özel bir oyuncu

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile biten karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"DEMBA BA ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna çok değerli bir galibiyet aldıklarını ifade etti. İkili mücadeleleri kazanma oranlarının artığını ifade eden Tuna, "İlk yarıda 35 başarısız pas yaptık. 397 pasın 143'ünü dikine verdik. Geliştirmemiz gereken yönlerden biri de dikine pasları artırmak. Maçların zorluğu nedeniyle zaman zaman top kayıpları çoğalıyor. Bugün daha fazla dikine oynasaydık, daha fazla goller bulurduk. Bu maçta Halil'in koşuları, Demba Ba'nın attığı goller çok güzeldi. Demba Ba, çok özel bir oyuncu. Geri dönüşü yapması gerekiyordu" diye konuştu.