Tamer Tuna: Şenol Güneş yüzünden ayrılmadım

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Sabah gazetesine konuştu.

Tuna, Şenol Güneş'le arasının bozuk olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

İşte o röportajın bir kısmı:

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK DEĞERLİ BİR HOCA

"Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile çok önemli başarılara imza attık. Şenol Hoca çok değerli bir teknik adam. Üst üste iki şampiyonluk yaşadık. Herkesin fikri ve duruşu vardır. Ben Şenol Hoca ile çalışırken de fikirlerimi her zaman çekinmeden ifade ettim. Başarıya katkı sağlamaya çalıştım. 7 yıl antrenörlük yaptım. Birinci adam ya da ikinci adam olarak hiç fark etmez, hep takımıma en iyisini vermeye çalıştım."

"Dünya futbolunu, gelişmeleri, değişimleri çok iyi takip ettiğimi düşünüyorum. Artık benim için liderlik zamanı gelmişti. Süper Lig'de yolumu çizmek ve plan ve projelerimi hayata geçirmek, kendi tarzımı oyunculara aşılamak istiyordum."

TARTIŞMAYLA ALAKASI YOK

"Beşiktaş'tan ayrılışımın nedeni de tamamen kendi hedeflerim doğrultusunda olmuştur. Şenol hoca ile saha kenarında yaşadığımız tartışma yüzünden ayrıldığım söylentisi gerçek değil. Bizim aramız çok iyi. İzmir'e geldiklerinde de görüştüm. Ben sadece kendi hayallerim için Beşiktaş'tan ayrıldım."