Tuna, Trabzonspor’a karşı deplasmanda aldıkları 1 puanın çok değerli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Trabzonspor’a bugün verdiğimiz pozisyonlar, şut şansları, savunma organizasyonumuzdaki sorunlar ve maçın sonucunda alınan bir puan var. Beto’nun performansı önemliydi. Kendi oyun felsefemizde olmayan bir oyun oynadık. Orta sahada paylaşımlarda hatalar yaptık. Abdülkadir ve Sosa’nın hareketliliğine cevap veremedik. Bu zor deplasmandan 1 puanla dönüyor olmak, 10 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor’a mağlup olmamak bizim için değerli. İki takımı da tebrik etmek gerek. Trabzonspor’un şanssızlığı bugün golle buluşmaması."

Tamer Tuna: Trabzon'da çok değerli bir 1 puan aldık VİDEO

"JAHOVİC'İ TELEFONLA ARARIZ"

Tuna, bir gazetecinin "Takımdan ayrılan Forvet oyuncusu Jahovic’i arar mısınız?" şeklindeki sorusuna esprili bir cevap vererek, “Telefonla ararız belki. Transfer anlamında da Göztepe bazı kararlar aldı. Jahovic’in gitmesi de radikal bir karardır. Göztepe’nin bugün aldığı bu kararlar, ileride Göztepe’yi çok olumlu etkileyecek. Demba Ba kararı da bizim için öyleydi. İleride faydasını göreceksiniz. Jahovic’in eksikliğini hissetmeyeceğimizi biliyorum” dedi.