Tamer Tuna'dan Galatasaray açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyonu belirleyecek maçta lider Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, kritik randevu öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY'IN DURUMU BİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç teknik adam, "Galatasaray şampiyon olur ya da olmaz, bunlar bizi ilgilendirmez" dedi.

Göztepe olarak çok iyi bir sezon geçirdiklerini anlatan Tamer Tuna, "Küme düşen takımlara öncelikle geçmiş olsun diyorum. Son haftaya geldik. Şampiyonluk yarışında belirginlik son haftayla ortaya çıkacak. Bizim de önümüzde Galatasaray maçı var. Bugüne kadar ne yaptıysak, oyun olarak Göztepe hep sahada kaldı. Galatasaray'a karşı da aynı mücadeleyi göstereceğiz" yorumunu yaptı.

DIŞ FAKTÖRLERİN ETKİSİNDE KALMAYIZ

Karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirten Tuna, "Hiçbir dış faktör ya da yarışan takımlar bizi bugüne kadar ilgilendirmedi, kendimiz ve oynayacağımız takımlarla ilgili değerlendirmeleri kendi içimizde yapıyorduk, bu maç da onlardan bir tanesi. Biz Göztepe'yiz ve 33 haftada yaptığımızı ortaya koyma adına bir karşılaşma olacak" şeklinde konuştu.

Kendilerini destekleyen taraftarlarına çok teşekkür eden Tuna, "Çok iyi bir sezon geçirdik. Bu maçla da sezonun iyi oyunlarından birini oynamak istiyoruz. Tüm amacımız bu. İşimiz sahada ve sahada olanı en iyi şekilde yapmak istiyoruz" dedi. Tuna son olarak ligin kaliteli geçtiğini de sözlerine ekledi.