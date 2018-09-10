Tamer Tuna'dan yabancı kuralı açıklaması

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan süreçte çok iyi işler gerçekleştirdiklerini ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını ifade etti.

Eksiklikleri gidererek Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla çıkışa geçmek istediklerini belirten Tuna, "4 haftada 4 puan bizim için zaten yeterli değil. Oynadığımız maçlar daha farklı olabilirdi, hepsini kazanabilecek şekilde iyi oynadık. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile başlayarak iyi sonuçlar almak istiyoruz." dedi.

YABANCI OYUNCU TARTIŞMALARI

Tamer Tuna, yabancı oyuncu kuralı tartışmalarına ilişkin soru üzerine ise bunun en fazla tartışılan ve gündemi meşgul eden konu olduğunu dile getirdi.

Yabancı oyuncu kuralının, kulüplerin içerisinde bulunduğu ekonomik durumla paralel bir konu olduğuna dikkati çeken Tuna, "Astronomik rakamlar ödeniyor, ekonomik olarak kötü yönetilmiş olan kulüpler var. Biz şanslıyız, borçsuz bir kulübüz. Futbolun içerisinde 20-30 senedir olan insanlar, bunlar sürekli bunu tartışıyor. Bunlar hep A Milli Takım'da görev alan insanlar, bunlar en fazla katkı sağlayan ve tartışan isimler. Bunlar konuştukça konuşuluyor ve hiçbir şekilde Türk futboluna bir katkısı olmuyor. Ben de burada kendimizi eleştiriyorum, çünkü biz çok iyi eğitilen antrenörleriz. Federasyonumuzun Türk futboluna kattığı çok iyi antrenörler var. Milli takımdaki teknik adamlara bakıyoruz, yakın zamanda değişebilir, görünen o. Hocayı eleştirmek için söylemiyorum ama bu tartışılmaya başlandıktan bir süre sonra Lucescu da değişecek. Yeniden bir tartışma konusu başlayacak ve yeniden bir planlama başlayacak." dedi.