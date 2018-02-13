Tapia: Messi Barcelona'da daha az oynamalı

Tapia, Arjantin Milli Takımı Kaptanı Lionel Messi ile görüştüğünü ve önümüzdeki yaz oynanacak Dünya Kupası nedeniyle yaz başında daha zinde olabilmesi için Barcelona'da daha az oynaması gerektiğini kendisine ilettiğini söyledi.

"MESSİ ŞU AN ÇOK FORMDA"

Arjantin'de yayın yapan TYC Sports'a açıklamalarda bulunan Tapia, "Şu anda milli oyuncularımız çok formda. Umarım Dünya Kupası'na da böyle gelirler. Sergio Agüero, harika bir düzeye çıktı. Lionel Messi her zaman zirvede... Leo ile konuştum; kendine dikkat etmesi, gerektiğini, Barcelona'da daha az oynarsa Rusya'daki Dünya Kupası'na daha zinde geleceğini anlattım" ifadelerini kullandı.

Tapia böyle söylese de Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Messi'yi 39 resmi maçın 33'ünde ilk 11'de kullandı. Sadece üç Kral Kupası maçında kadroya almadı. Ligde ise sadece 4 Şubat'ta Espanyol maçında yedek kalan Messi, 59'da girip yaptığı asistle beraberliği kurtaran isim oldu.

Tapia, Arjantin'in Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Katalunya ile özel maç planladığını da açıkladı. Böyle bir organizasyon, Messi'nin Barcelona'dan takım arkadaşları Sergio Busquets, Sergi Roberto ve Gerard Pique gibi isimlerle rakip olmasına yol açacak. Ancak fikstürde İspanya Milli Takımı kampı olmayan bir tarih bulunabilecek mi belirsiz. Üstelik, böyle bir maçın İspanya'da merkezi hükümetle Katalunya bölgesi arasındaki gerilimi iyice tırmandıracağı da konuşuluyor.

Tapia, Katalunya ile özel maç. konusunu Argentin Teknik Direktörü Jorge Sampaoli ile masaya yatırdıklarını belirterek, "Jorge bana böyle bir maçın futbol açısından çok iyi olacağını söyledi. Üstelik finansal açıdan da çok önemli. Ancak henüz kararlaştırılmış bir tarih yok" dedi.