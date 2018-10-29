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Taraftar Can Bartu Tesisleri'nde bekledi

Evinde Ankaragücü'ne yeline Fenerbahçe'de taraftarlar Can Bartu Tesisleri'ne yürüdü. Sarı lacivertli taraftarlar oyunculara tepki gösterdi.

Taraftar Can Bartu Tesisleri'nde bekledi
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Fenerbahçe'de 3-1'lik mağlubiyetin ardından Hollandalı hoca görevden alındı, taraftarlar durmadı. Oyunculara da öfkeli olan kalabalık, Can Bartu Tesisleri'nde takım otobüsünü bekledi.

ERSUN YANAL SESLERİ

Sahada etkisiz performans sergileyen futbolculara da tepki göstermek isteyen bir grup sarı-lacivertli taraftar Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne geldi.

Takım otobüsünün tesislere girişi esansında futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Ersun Yanal’ı takımın başında görmek istediklerini dile getirdiler. 

Fenerbahçe taraftarından takıma tepki VİDEO

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