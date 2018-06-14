Taraftar Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un mazbata töreninde taraftara yaptığı çağrı karşılık buldu. Koç'un Fenerium'lara ürün almaya davet ettiği sarı-laciveretli renklere gönül veren binlerce taraftar kulübün kasasına ciddi bir gelir bıraktı.

10 GÜNDE 8 MİLYON TL'LİK GELİR

#SunnyWeek organizasyonu kapsamında Fenerium'lara akın eden taraftarlar, Koç'un başkan olduğu 3 Haziran'dan bugüne kadar 10 günlük sürede yaklaşık 8 milyon lirarlık alışveriş yaptı.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlardan gelen yoğun talep üzerine Fenerium, Ali Koç'un seçimde kullandığı 'Tam Zamanı' sloganının yazılı olduğu özel ürünler tasarladı. Bu koleksiyon için üretilen tişörtler, şallar ve Ali Koç’un taktığı bileklik kısa sürede satışa çıkartılacak.





Fenerbahçe'nin geliri çıkan yeni ürünlerle daha da katlanacak.