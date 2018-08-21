Taraftar Karius'u Behlül'e benzetiyor

Taraftarların Tolga Zengin'e karşı duyduğu güvensizliği dikkate alan Beşiktaş yönetimi, nihayet kaleci sorununu çözdü...

Siyah-beyazlı yönetim, Liverpool'un Alman file bekçisi Loris Karius ile anlaşmaya vardı.

DEVLER LİGİ FİNALİ ÖLÇÜ DEĞİL

Birçok futbolsever, Karius'u Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalarla tanısa da, aslında Almanların son dönemde çıkardığı en yetenekli kalecilerden biri.

Sky Sports muhabiri Alex Chaffer, Karius'u şu sözlerle anlattı: "Refleksleri çok sağlam, hava toplarında güçlü ve penaltılarda başarılı. Pozisyon almada bazı sorunları olsa da, bunu hızıyla telafi etmeyi başarıyor. En iyi özelliği, karşıdan gelen şutlardaki başarısı. Oynadığı liglerde sezonun en iyi kurtarışını yapma konusunda en büyük adaylardan biri olur. Bir defans oyuncusuysanız, kornerlerde, ortalarda ceza alanı içinde ona güvenir ve hep en yükseğe çıkarak topu kontrol edeceğini de bilirsiniz. Önündeki defans oyuncularıyla da iletişimi başarılıdır. En büyük zaafiyeti, topu oyuna sokma konusunda yaşıyor. Ayağı çok iyi değil. Bunu da geliştirmeye çalışıyor. Manuel Neuer ile karşılaştırılmaz ama Joe Hart ve Bernd Leno ile benzer özellikleri taşıyor."

2 MİLYON EURO ÖDENECEK

Beşiktaş, 2 yıllığına kiraladığı Alman file bekçisi için İngilizlere 2 milyon euro ödeyecek. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki kaleciye de yıllık 1.4 milyon euro verecek.

KARİUS-KIVANÇ TATLITUĞ BENZERLİĞİ

Öte yandan transfer gelişmesini öğrenen Beşiktaşlı taraftarlar, Karius'u yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a (Behlül karakteri) benzetmesi dikkatlerden kaçmadı.

Konuyla ilgili atılan binlerce tweetten bazıları: