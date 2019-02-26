Taraftar tepkisi Diagne'yi depresyona soktu

Devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınan Diagne'nin performansı hayal kırıklığı yarattı. Taraftar tepkisinden korkan golcü futbolcu Akhisarspor karşısında oynamak istemedi.

OLUMSUZ YORUMLAR PSİKOLOJİSİNİ BOZDU

Sarı-kırmızılı formayla sadece penaltıdan bir gol atabilen, çıktığı maçlarda vasatı aşamayan performansıyla eleştirilen Diagne zor günler yaşıyor. Akhisarspor mücadelesi öncesinde bacak arka adalesinde kanama ve ödem olduğu için kadroda yer almadığı açıklanan Senegalli ismin depresyonda olduğu belirtildi.

Hem stattaki yoğun taraftar tepkisinden hem de Instagram'da paylaştığı fotoğrafların altına gelen yorumlardan olumsuz etkilenen 27 yaşındaki futbolcu Fatih Terim'le görüştü. Diagne'nin hocasına oynamak istemediğini söylediği, Terim'in de oyuncusunu korumak adına bu isteği kabul ettiği öğrenildi.

Benfica maçında performansı ile hayal kırıklığı yaratan Diagne, sosyal medyada bazı taraftarların hedefindeydi. Sarı-kırmızılı ekibin elenmesinin ardından Diagne'nin karşılaşma öncesinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına tehdit ve hakaret içeren mesajlar atıldı. Bu tepki Diagne'yi olumsuz etkiledi.