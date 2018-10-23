Taraftara orta parmak gösteren Love satılıyor

Beşiktaş'a transfer olduğu günden beri performansında sürekli inişler çıkışlar yaşayan Vagner Love'ın, Göztepe maçı sonrasında tribünlerle yaşadığı gerginlik, yönetim kurulunu harekete geçirdi.

ORTA PARMAK KREDİSİNİ BİTİRDİ

Karşılaşmanın ardından kendisine "Go home" (Evine dön) diyen taraftarlara orta parmağını gösteren Brezilyalı oyuncuya ağır para cezası verilecek. Yönetim, kadro dışı kararını Şenol Güneş'e bırakırken, devre arasında Brezilyalı golcü satılacak.

Geldiği günden beri düşük performansıyla istenmeyen adam olan Love'ın son hareketi bardağı taşırdı. Taraftarlara orta parmak göstermesi siyah-beyazlı camiada büyük yankı bulurken, oyuncunun satılmasına karar verildi.

Vagner Love'dan taraftara orta parmak - İZLE

Ligin devre arasında bu oyuncuyu satmayı düşünen yönetimin, bu son hareketten sonra Love'u tamamen gözden çıkardığı ve takımda kalmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Bilindiği üzere Beşiktaş Vagner Love'ı sezon başında önce Brezilya ekiplerine sonra da Galatasaray'a satmaya çalışmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların 8'inde forma şansı buldu. Toplam 404 dakika sahada kalan tecrübeli forvet 4 kez rakip ağları havalandırdı.