Taraftardan Belhanda'ya: Go home

Sarı-kırmızılı ekibin Trabzon deplasmanında dağıldı maçta mağlubiyetin baş sorumlusu Belhanda'yadı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Faslı futbolcu, maçın farklı kaybedilmesine neden oldu.

TARAFTARLA ATIŞTI

Fatih Terim'in de maç sonu sitem ettiği Belhanda'nın daha önce Fenerbahçe derbisinde de kırmızı kart görmüştü. Süper Lig kariyerinde 3 kırmızı kart gören Faslı orta sahanın disiplinsiz davranışları taraftarları da çileden çıkardı.

Galatasaray'ın İstanbul'a dönmek için geldiği havaalanında bir taraftar Belhanda'ya "Gome home" (Evine dön), "Olmuyor Belhanda" şeklinde bağırdı. Belhanda'nın taraftara karşılık vermesi sonrası araya tercüman Mert Çetin girdi.

Taraftar Belhanda'ya tepki gösterdi - İZLE