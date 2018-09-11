Trabzonspor ile Burak Yılmaz arasında yaşanan olaylara taraftarlar da dahil oldu.
Bordo-mavili taraftarlar takımın idmanına giderek Burak Yılmaz lehinde tezahürat yaptı.
BURAK TFF'YE ŞİKAYET ETMİŞTİ
Trabzonspor geçtiğimiz sezon başında Burak Yılmaz'ı Çin'den transfer etmişti. Bordo-mavili ekiple iyi bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu, bu sezon alacaklarını temin edemediği için kulübünü TFF'ye şikayet etti.
TARAFTARLAR OLAYLARA DAHİL OLDU
Trabzonspor yönetimi ise Burak Yılmaz'ın bu hamlesine resmi sitesinden açıklama yaparak cevap verdi.
Bordo-mavili kulüp ile Burak Yılmaz arasında yaşanan gerginlik sonrası, taraftarlar tecrübeli futbolcuya destek olmaktan yana tavır aldı.
Taraftardan Burak Yılmaz'a destek VİDEO
TESİSLERE GİTTİLER
Trabzonspor'a gönül veren bir grup taraftar, bugün yapılan idmana gitti ve Burak Yılmaz lehine tezahürat yaparak golcü futbolcuya destek verdi.