Taraftardan Burak Yılmaz'a destek

İsveç'i 2-0'dan geri dönüp 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da, Hakan, Oğuzhan, Cenk ve Cengiz galibiyeti "Narin yarim" şarkısıyla kutladı.

Yeni milli takıma güvenmeleri gerektiğini söyleyen Mircea Lucescu, oyunun yanında skor da almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sosyal medyada Melis Ayça Değirmencioğlu ve Merve Taşkın'a mesaj attığını itiraf eden Loris Karius, bir daha tanışmadığı kişilerle yazışmayacağını söyledi.

EURO 2024 için Almanya ile yarışıyoruz

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın kulübü TFF'ye şikayet etmesiyle ilgili tartışmalara yönelik yeni bir açıklama yaptı ve futbolcuya yapılan tüm ödemeleri resmi site aracılığı ile paylaştı.

Şenol Güneş, milli takımdan yabancı kuralına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Güneş, Beşiktaş'tan sonra kulüp takımı çalıştırmak istemediğini, hedefinin milli takım olduğunu söyledi.

Fenerbahçe yönetimi, Cocu'nun yanına Süper Lig'i tanıyan bir yardımcı hoca getirmek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin hedefi Dirk Kuyt.

1 Karius'tan DM itirafı Sosyal medyada Melis Ayça Değirmencioğlu ve Merve Taşkın'a mesaj attığını itiraf eden Loris Karius, bir daha tanışmadığı kişilerle yazışmayacağını söyledi.

2 Millilerin zaferi İsveç basınında 2-0'dan geri dönüp mavi-sarıları 3-2 yenen A Milli Takımımız büyük bir zafere imza attı. İsveç basını, kendi futbolcularını sert bir dille eleştirirken, millilerimize ise övgüler yağdırdı.

3 Emre Akbaba: Kazandığımız için mutluyuz İsveç'te 2-0 geriye düştüğümüz maçı Hakan Çalhanoğlu ve Emre Akbaba'nın 2 golüyle 3-2 kazandık. Gecenin kahramanı Akbaba, "Oyuna girerken gol gerektiğini biliyorduk, bana nasip oldu" dedi.

4 Lucescu: Geleceğin takımına güvenin Yeni milli takıma güvenmeleri gerektiğini söyleyen Mircea Lucescu, oyunun yanında skor da almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

5 Şenol Güneş: Milli takımı çalıştırmak isterim Şenol Güneş, milli takımdan yabancı kuralına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Güneş, Beşiktaş'tan sonra kulüp takımı çalıştırmak istemediğini, hedefinin milli takım olduğunu söyledi.

6 EURO 2024 için Almanya ile yarışıyoruz UEFA, EURO 2024'ü hangi ülkenin düzenleyeceğini 27 Eylül'de açıklayacağını duyurdu.

7 Trabzonspor: Burak'ın şikayetlerini anlayamıyoruz Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın kulübü TFF'ye şikayet etmesiyle ilgili tartışmalara yönelik yeni bir açıklama yaptı ve futbolcuya yapılan tüm ödemeleri resmi site aracılığı ile paylaştı.

8 Milliler galibiyeti takım otobüsünde böyle kutladı İsveç'i 2-0'dan geri dönüp 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da, Hakan, Oğuzhan, Cenk ve Cengiz galibiyeti "Narin yarim" şarkısıyla kutladı.

9 Kuyt Fenerbahçe'ye geri dönüyor Fenerbahçe yönetimi, Cocu'nun yanına Süper Lig'i tanıyan bir yardımcı hoca getirmek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin hedefi Dirk Kuyt.