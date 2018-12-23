Taraftardan Mustafa Cengiz'e: İstifa et

Büyük bir taraftar desteğiyle Dursun Özbek'i iki seçim üst üste geçerek sarı-kırmızılı ekibin başkanı olan Mustafa Cengiz'in son dönemde yaşanan olaylardan sonra koltuğu sallantıda.

TFF VE KULÜPLER BİRLİĞİ KRİZİNİ YÖNETEMEDİ

Galatasaray'ın önce Türkiye Futbol Federasyonu ardından ise Kulüpler Birliği ile yaşadığı derin krizleri iyi yönetemeyen Mustafa Cengiz, taraftarların tepkisini çekmeye devam ediyor.

17 kulübün imzasıyla Galatasaray'ın aleyhine yayınlanan bildiriden sonra gerekli tavrı koymadığı için eleştirilen Cengiz'in Ali Koç'la bir araya gelip poz vermesi ve bunu sosyal medyadan paylaşması adete taraftarların sabrını taşırdı.

"FATİH TERİM'İ YALNIZ BIRAKTI"

Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası sarı-lacivertli camianın ikinci başkanı Semih Özsoy, Fatih Terim'e "sokak kabadayısı" demiş ve Ali Koç da bu ifadeleri onaylamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan Mustafa Cengiz'i Fatih Terim'i yalnız bırakmakla suçladı.

Kısa bir süre önce eski başkanlardan Faruk Süren ile bir araya gelen sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticisi Burak Elmas ise mikro blog sitesi twitter'dan, "17 kulübün yazmış olduğu bildiri için teşekkürlerimizi ilettiniz mi? Biz boşuna bağırıp çağırıp Galatasaray'a yapılanlar adına sinirlenmişiz. Bilmediğimiz şeyler varmış!. Karşımak ve iyi ağırlamakta sorun yok. Bir kaç hafta Galatasaray hocasına kabadayı diyerek bildiri kaleme alan camia ile hatıra fotoğrafı koymak? Sizce Fatih hoca ve takım görünce ne hissetmiştir?" ifadelerini kullandı.