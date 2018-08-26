Taraftardan Volkan'a: Ne zaman top tutmayı öğreneceksin

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında alınan Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından, 3. haftada da Göztepe'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Genel olarak oyundan memnun olmayan Fenerbahçeli taraftarların hedefinde, uzak mesafenden gol yiyen Volkan Demirel vardı.

F.Bahçe taraftarı Volkan'a isyan etti - VİDEO

TARAFTARLAR SAMANDIRA'YA GİTTİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde Benfica'dan hatalı şekilde gol yiyen Volkan, Bu hafta da Göztepe maçında uzak mesafeden topu filelerinde gördü.

Maçın ardından büyük üzüntü yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, soluğu Samandıra Tesislerinde aldı.

"NE ZAMAN TOP TUTMAYI ÖĞRENECEKSİN"

Gece geç saate kadar takımın gelmesini bekleyen taraftarlar, Volkan Demirel'e isyan etti. Büyük üzüntü yaşayan bir grup Fenerbahçeli taraftar, aracıyla tesisten ayrılan Volkan'a "Ne zaman top tutmayı öğreneceksin, yeter artık!" diyerek tepki gösterdi. Kaptan aracıyla oradan uzaklaşırken taraftarlar bu kez de "Berke Özer" tezahüratları yaptı.