Taraftarı döven komiser yardımcısı açığa alındı

Dün akşam oynanan Fenerbahçe- Bursaspor maçını izlemeye gelen Bursaspor taraftarlarından biri polisler tarafından darbedildi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELDİ
Fenerbahçe Stadı'nın deplasman tribünü kısmında çekilen görüntülerde, kafa bölgesini kollarıyla örtmeye çalışan taraftarın, sert yumruklardan sonra kafasına ağır tekme darbesi alarak yere yığıldığı görülüyor.
Taraftarı döven polis açığa alındı - VİDEO
Sosyal medyada hızlı yayılan görüntülerin ardından Eminyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Emniyet Genel Müdürlüğünce, Fenerbahçe-Bursaspor maçında "taraftarın darbedilmesi" iddiasıyla ilgili bir komiser yardımcısının açığa alındığı bildirildi.