Ensonhaber.com'a dön

Taraftarı döven komiser yardımcısı açığa alındı

Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan maçta Bursaspor taraftarını döven polis açığa alındı.

Taraftarı döven komiser yardımcısı açığa alındı
Yorum Yap

Dün akşam oynanan Fenerbahçe- Bursaspor maçını izlemeye gelen Bursaspor taraftarlarından biri polisler tarafından darbedildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELDİ

Fenerbahçe Stadı'nın deplasman tribünü kısmında çekilen görüntülerde, kafa bölgesini kollarıyla örtmeye çalışan taraftarın, sert yumruklardan sonra kafasına ağır tekme darbesi alarak yere yığıldığı görülüyor.

Taraftarı döven polis açığa alındı - VİDEO

Sosyal medyada hızlı yayılan görüntülerin ardından Eminyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Fenerbahçe-Bursaspor maçında "taraftarın darbedilmesi" iddiasıyla ilgili bir komiser yardımcısının açığa alındığı bildirildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM