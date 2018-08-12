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Ramil Guliyev Avrupa şampiyonu oldu

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1 Taraftarı döven komiser yardımcısı açığa alındı Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan maçta Bursaspor taraftarını döven polis açığa alındı.

2 Eren Bülbül'ün adı Trabzonspor tribününe verildi Trabzonspor Kulübü, Medical Park Stadyumu'ndaki kale arkası tribününe 2018- 2019 sezonu için "Şehit Eren Bülbül Tribünü" adını verdi.

3 Cocu da Valbuena'yı yedek bıraktı Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, Bursaspor maçındaki mutsuz görüntüsüyle dikkat çekti.

4 G.Saray 3 futbolcunun maaşını ödemekte zorlanıyor Galatasaray yönetimi, dövizdeki kur artışından dolayı maaşlarını ödemekte zorlandığı Gomis, Belhanda ve Feghouli'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

5 Rıdvan Dilmen: Enerji var oyun yok Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin taraftarın etkisiyle sahaya yüksek bir enerji koyduğunu ancak oyun olarak henüz beklenen seviyede olmadığını söyledi.

6 Abdurrahim Albayrak: Trump yüzünden transfer yapamıyoruz Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, artan döviz kurundan dolayı transfer yapmakta zorlandıklarını ifade etti.

7 Cocu: Şampiyonluk için yola çıktık Cocu, Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından şampiyon olup, dördüncü yıldızı takmak için yola çıktıklarını ifade etti.

8 Fenerbahçe'nin penaltısında VAR'a başvuruldu Fenerbahçe'nin Bursaspor maçının 21. dakikasında kazandığı penaltı atışı tartışmalara neden oldu.

9 Fenerbahçe Süper Lig'e 3 puanla başladı Fenerbahçe, Süper Lig'in 1. hafta maçında sahasında Bursaspor'u Giuliano ve Josef de Souza'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.