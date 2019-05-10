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Taraftarı yumruklayan Neymar'a 3 maç ceza

PSG ile Rennes arasında oynanan kupa maçının ardından bir taraftara yumruk atan Neymar'ın cezası belli oldu.

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Fransa Futbol Federasyonu'ndan Neymar'a kötü haber...

Federasyondan yapılan açıklamada, Rennes'le geçen ay oynanan kupa finalinin ardından bir taraftarla gerginlik yaşayan ve taraftara fiziksel saldırıda bulunan PSG'li yıldız oyuncuya 3 maç men cezası verildiği belirtildi.

Neymar'dan maç sonu taraftara yumruk - İZLE

Neymar'ın cezası, pazartesi günü yürürlüğe girecek. PSG'nin yarın Angers ile yapacağı lig maçında görev verilmesi halinde sahaya çıkacak 27 yaşındaki oyuncu, ligin son iki haftasında Dijon ve Reims karşısında ise cezası nedeniyle oynayamayacak.

Maçın ardından kupa töreni öncesinde Rennesli bir taraftarla tartışma yaşayan Neymar, taraftara yumruk atmıştı. Olay, başka bir seyircinin yaşananları cep telefonuyla görüntülemesinin ardından ortaya çıkmıştı.

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