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Taraftarın futbolculara tepkisi Şenol Güneş'e soruldu

Beşiktaş'ın teknik patronu Güneş, kötü sonuçlarda paniğe kapılmayı doğru bulmadığını söyledi.

Taraftarın futbolculara tepkisi Şenol Güneş'e soruldu
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Beşiktaş, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"AŞK İLE SEVDAYI KARIŞTIRMAYIN..."

Taraftarın Oğuzhan Özyakup'u ıslıklamasını değerlendiren Güneş, "Aşk ile sevdayı karıştırmamak lazım. Aşk, hedefine ulaştığında biter. Sevda ise nefesin bitene kadar sürer. Bu taraftar takıma sevdalanmış. Kötü sonuçlarda paniğe düşüp, harcamak doğru değil." ifadelerini kullandı.

Taraftarın futbolculara tepkisi Şenol Güneş'e soruldu VİDEO

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