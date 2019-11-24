Taraftarlar Arda'nın gelmesine karşı

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Birçok eksiği bulunan sarı-kırmızılılar, istediği oyunu sergileyemedi ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

İç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisini de kaybeden Cimbom, 19 puanda kaldı.

BUZLAR ERİDİ

Öte yandan maç öncesi Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesi mücadelenin önüne geçti. EURO 2016'da yaşanan prim krizinden bu yana küs olan ikilinin yıllar sonrası barışması, transfer söylentilerini de beraberinde getirdi.

SON 3 YILDA 2 GOL 4 ASİST

Başakşehir formasıyla 3 sezonda sadece 2 gol atıp 4 asist yapabilen 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a dönmek istediği iddia ediliyor.

Terim'in bu konuda nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu.

BU ARDA ADAMIN GÖLÜNE GİRER DEMİŞTİ

Fatih Terim, Arda'nın elini öpmesiyle ilgili olarak, "Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor. Bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum bugün. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım, benim yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer tabii ki. O gün o söylemimi hak ediyorsa, bugün de bu söylemimi hak ediyor" şeklinde konuşmuştu.